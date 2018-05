Attaque au sabre dans la mosquée Hassan: l'assaillant, "un déséquilibré mental", arrêté

Un individu présentant des signes de troubles mentaux avancés a été arrêté, vendredi, après être monté sur le minbar de la mosquée Hassan en brandissant deux armes blanches, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Rabat.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect, âgé de 29 ans, a été interpellé après avoir accédé au Minbar de la mosquée Hassan, avant que l'Imam ne commence son prêche de vendredi, et a brandi deux armes blanches tout en prononçant des mots incompréhensibles.

Le mis en cause a été par la suite appréhendé en possession des deux armes blanches, explique le communiqué. De même source on ajoute que le prévenu est soumis actuellement à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissements de cette affaire.