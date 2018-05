Ain Atiq: saisie et destruction de plus de 790 Kg de viandes blanches impropres

Quelque 795 kilogrammes de viandes blanches et d'os impropres à la consommation humaine, stockés dans une unité clandestine d’abattage de dinde, dans la commune de Aïn Atiq (préfecture de Skhirate-Témara), ont été saisis et détruits, mardi, sur ordre du parquet, indique un communiqué de la Direction régionale de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) de Rabat-Salé-Kénitra.

Ainsi, dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire des produits alimentaires, une commission mixte composée des services de la préfecture et de l'ONSSA a procédé à la perquisition de cette unité qui ne dispose pas d'autorisation délivrée par les services compétents pour exercer cette activité, précise la même source, ajoutant que la quantité de dinde et d'os saisie a été stockée dans de mauvaises conditions, sans respect des normes sanitaires et sécuritaires.

Sur ordre du parquet compétent, la Gendarmerie royale a reçu des instructions pour poursuivre en justice le propriétaire de l'unité en question, relève le communiqué.