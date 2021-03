En effet, le pays a enregistré hier sa plus forte hausse quotidienne de cas positifs de l’année, avec plus de 47.000 nouveaux cas et 275 décès. Les autorités s’attendent donc à ce que la demande de vaccins augmente et préfèrent mobiliser les ressources en vaccins pour leur campagne de vaccination. Dès le 1er avril prochain, les plus de 45 ans pourront bénéficier de la vaccination.