Assurances/Covid-19: L’essentiel des mesures prises pour soutenir les assurés

Au regard de la conjoncture économique et sociale inédite liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), les entreprises d’assurances et de réassurance ont pris des mesures exceptionnelles importantes en soutien à leurs assurés et à leur réseau de distribution, ressort-il d’un supplément covid-19 du rapport de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la stabilité financière, publié conjointement avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Il s’agit notamment de :

• Proroger d’une manière automatique les contrats d’assurance Automobile arrivés à échéance entre le 20 mars et le 30 avril 2020, période de démarrage du confinement, pour permettre aux assurés de continuer à bénéficier de la garantie sans avoir à se déplacer en agence pour procéder au renouvellement.

• Couvrir les soins liés au covid-19 par les contrats d’assurance Santé, bien que les pandémies soient exclues par lesdits contrats.

• Couvrir le télétravail par les contrats d’assurance Accidents du Travail.

• Reporter le paiement des primes d’assurances Décès-Emprunteur pour accompagner les moratoires sur les crédits accordés par les banques.

• Prendre en charge les frais d’inhumation des ressortissants bloqués à l’étranger alors que les pandémies sont exclues des contrats d’assistance.

• Débloquer des lignes de crédits à des taux bonifiés au profit des agents généraux et des courtiers d’assurances pour leur permettre de couvrir leurs frais généraux pendant la période de crise.

• Consentir un rabais de prime au profit des assurés en automobile suite à la baisse de la sinistralité observée sur les deux premiers mois du confinement.

Par ailleurs, afin de soutenir les efforts déployés par les pouvoirs publics pour faire face aux dépenses sanitaires liées au covid-19, les entreprises d’assurances ont :

• Contribué directement ou via leur groupe par des dons au Fonds spécial pour la gestion du covid-19.

• Pris en charge les intérêts des prêts accordés par les banques aux auto-entrepreneurs.