Arrivée à Tétouan de 302 Marocains rapatriés de Turquie

Un total de 302 personnes, dont des bébés, des enfants et des personnes âgées, sont arrivées samedi soir à l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel à bord de deux avions en provenance d’Istanbul, dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les deux avions ont atterri avec à bord, respectivement 152 et 150 citoyens marocains qui constituent le quatrième groupe de Marocains rapatriés de Turquie. Ces opérations de rapatriement se poursuivront dans les prochains jours.

Dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, l’aéroport Tétouan Saniat R’mel a accueilli plusieurs vols avec à bord au total plus de 1.000 Marocains qui étaient bloqués en Espagne et en Turquie, a indiqué le directeur de l’aéroport, Hassan Limouni.

L’ensemble des mesures nécessaires ont été prises pour assurer le déroulement de l’opération dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur, et ce avec la participation de l’ensemble des intervenants, a précisé Limouni dans une déclaration à la MAP.

Plusieurs ressources ont été mobilisées pour garantir les mesures de protection nécessaires, notamment la mise à la disposition des voyageurs de masques de protection, l’installation de la signalisation et la prise de température à l’aide de caméras thermiques, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, des mesures ont également été prises pour faciliter les formalités douanières et administratives, dans le respect des mesures de distanciation physique, afin de minimiser le temps de passage des Marocains rapatriés, a fait savoir Limouni.

Ces personnes ont embarqué dans des bus à destination d’établissements hôteliers situés dans le littoral de Tamuda Bay relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq, où elles ont été soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19) et seront confinées selon les procédures sanitaires en vigueur et dans les meilleures conditions.

Toutes les opérations de rapatriement suivent le même protocole sanitaire, avec des tests de dépistage au virus à l’arrivée et un confinement de neuf jours dans le cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s’assurer que ces personnes ne constitueront pas un danger pour elles-mêmes ou leurs familles et voisins.