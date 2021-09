Les dépouilles mortelles des deux camionneurs, tués samedi dernier dans une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre un convoi commercial marocain dans la commune de Didiéni au Mali, sont arrivées vendredi matin à l’aéroport Agadir-Al Massira.

Les corps des deux victimes, qui seront inhumées après la prière d’Addohr, ont été rapatriés au Maroc à bord d’un vol en provenance de Bamako via Casablanca.

La cérémonie de mise en bière et de fermeture des cercueils des dépouilles mortelles des deux camionneurs a eu lieu jeudi dans la capitale malienne, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri, des membres de l’ambassade, ainsi que de Moussa Diarra, président de l’Association d’amitié Maroc-Mali et de l’imam Thierno Hady Thiam, président du Conseil fédéral des adeptes de la Tariqa Tijaniya.

A cette occasion, l’assistance a élevé des prières pour le repos des âmes des deux victimes de cette attaque lâche.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, avait reçu lundi l’ambassadeur du Maroc, une audience au cours de laquelle le chef de la diplomatie malienne a “au nom du Président de la transition, Chef de l’Etat, SE le Colonel Assimi Goita et du gouvernement, vivement condamné cette attaque lâche et barbare” dans laquelle deux camionneurs ont été tués et un autre blessé.

Le ministre malien avait également informé l’Ambassadeur marocain que depuis cette attaque, les ministères en charge de la sécurité, de la défense et de la santé ont tous pris des mesures appropriées, chacun dans son domaine et fait part de l’engagement des autorités maliennes à tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables et les traduire devant la justice.

Le chauffeur blessé dans cette attaque est toujours en traitement dans une clinique de la capitale Bamako et son état de santé s’améliore.