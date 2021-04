Le Maroc a réceptionné, tôt dans la matinée de ce lundi 26 avril 2021, un nouveau lot de vaccins Sinopharm.

Selon des informations concordantes de la presse nationale, le Maroc a réceptionné ce matin un nouveau lot de vaccins chinois Sinopharm.

Cette nouvelle commande a été acheminée selon toute vraisemblance par le vol AT3071 de la RAM selon le site de suivi des vols Flightradar24. Après un décollage de Pékin hier, le dreamliner B789 a atterri très tôt ce matin, à 6h32, à l’aéroport de Casablanca.

Ce vol transporte a priori un lot de 500.000 doses de vaccins anticovid.

Cette livraison s’inscrit dans un contexte d’élargissement de la campagne de vaccination aux personnes âgées de plus de 55 ans, annoncé il y a quelques heures par le ministère de la Santé.

Le Maroc a pour le moment reçu quelque 8 millions de doses sur une commande totale de 66 millions.

Depuis le début de la campagne de vaccination, le Maroc a reçu un total d’un peu plus de 8,3 millions de doses sur plus de 66 millions de doses commandées. Lors d’un entretien en début de mois avec Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, Li Zhanshu, président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, avait annoncé que son pays livrerait au Maroc 10 millions de doses entre les mois d’avril et mai.