Le Maroc continue de renforcer son arsenal militaire. Les Etats-Unis ont approuvé la vente de bombes et de missiles au Royaume pour plus de 174 millions de dollars.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, l’on apprend que le département d’Etat a approuvé une possible vente militaire étrangère (Foreign Military Sale – FMS) au Maroc concernant 500 bombes de petit diamètre GBU-39B et 2 bombes d’exercice inertes avec détonateur GBU-39 (T-1)/B.

D’un coût total estimé de 86 millions de dollars, la commande inclut également des équipements non classés comme matériels de défense majeurs (non-MDE) tels que des munitions d’entraînement tactique GBU-39, des conteneurs, des équipements de soutien et de test du système d’armement, des pièces détachées, une assistance pour la maintenance et les réparations ou encore le soutien au transport.

Un deuxième communiqué publié le même jour annonce l’approbation par le Département d’Etat US d’une possible vente militaire étrangère au Royaume de «jusqu’à 30

)» ainsi que des équipements connexes pour un coût estimé de 88,37 millions de dollars.

Le département d’Etat souligne que ces deux ventes «soutiendront la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’Otan qui continue d’être une force importante pour la stabilité économique et le progrès économique en Afrique du Nord».

Selon la même source, les bombes GBU-39B «amélioreront les capacités du Maroc pour faire face aux menaces actuelles et futures», ce qui «renforcera les opérations conjointes et améliorera l’interopérabilité entre l’US Air Force et les Forces Royales Air (FRA)».

Quant aux missiles AMRAAM, ils aideront le Maroc à «accomplir sa mission dans la sécurisation de ses frontières et de ses eaux territoriales, la lutte contre le terrorisme et les trafics illicites, ainsi que l’utilisation de ses nouveaux F-16 Block 72».

Washington assure pour finir que le Royaume du Maroc n’aura aucune difficulté pour absorber ces équipements dans ses forces armées.