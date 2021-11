Le Maroc a reçu les 300 blindés VLRA, commandés fin 2020 au français Arquus. La plupart ont déjà été déployés sur déployés au niveau du mur de Sable marocain.

L’armée marocaine a reçu 300 véhicules VLRA commandés fin 2020 à la société française Arquus. Les livraisons ont commencé en juin dernier et se sont achevées fin octobre, rapporte le site spécialisé Defensa, soulignant que la plupart des nouveaux véhicules ont été déployés au niveau du mur de Sable.

Les Forces armées royales (FAR) ont apporté quelques modifications à certains d’entre eux, en ajoutant notamment des systèmes à double canon Zu-23-2.

Les VLRA 2 sont une famille de véhicules tactiques légers qui partagent le même châssis à traction intégrale, spécialement conçu pour des besoins militaires, souligne la même source. Ils succèdent aux VLRA 1, déjà vendus à 12.000 exemplaires dans le monde.

La nouvelle version conserve la robustesse de ces derniers ainsi que son autonomie. Elle fait partie de la nouvelle génération de véhicules tactiques légers 4×4 conçus et développés par la société française ACMAT, qui fait désormais partie d’Arquus (anciennement Renault Trucks Defense).

Elle maintient donc le concept ACMAT « 100% militaire », éprouvé dans les environnements les plus extrêmes: « châssis abaissé et châssis rigide soudé, acier embouti à froid, standardisation des composants, modularité pour le support des troupes, des armes et des systèmes », souligne le site spécialisé.

Le VLRA 2 a une autonomie de 1.400 kilomètres, une vitesse de 110 km/h et une capacité de 2 membres d’équipage et de 12 à 19 soldats. Il peut être armé d’une mitrailleuse de 5,56 ou 7,62 mm, montée sur socle et d’une mitrailleuse de 12,7 mm ou un lance-grenades de 40 mm. Différents types d’armes peuvent être transportés dans la zone de chargement arrière.

Selon la même source, le Maroc a passé un contrat avec la même société pour d’autres véhicules blindés de transport de troupes VAB Mk3.