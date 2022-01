Le média argentin note que « la présence d’un enfant-soldat en tant que membre d’une milice paramilitaire, viole un ensemble d’instruments du droit international humanitaire », dont la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des victimes des conflits armés et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, en particulier le Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés, entre autres.

L’Agence de presse argentine «Alternativa Presse Agency» a rappelé que «depuis des années, diverses organisations humanitaires internationales et des journalistes indépendants publient des articles, avec photos et vidéos, dénonçant la présence d’enfants-soldats dans les rangs du polisario, face à l’indifférence des autorités onusiennes et européennes».

Au Pérou, le quotidien La Razon écrit que la présence d’enfants-soldats aux côtés de Steffan De Mistura, dans les camps de Tindouf, « a suscité l’indignation et le rejet de divers observateurs et acteurs politiques et civils au niveau international ».

Notant que « le diplomate italien Steffan De Mistura a été témoin de la présence de ces enfants-soldats exhibés par la milice séparatiste, en totale violation des Droits de l’Enfant », La Razon souligne que « la militarisation des enfants est une habitude tellement courante chez la milice du polisario que l’envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara a été reçu à Tindouf par certains de ces petits soldats en uniforme », tel que prouvé par les photos de sa visite.

Le journal péruvien déplore que « les dirigeants du Polisario n’hésitent pas à recruter, endoctriner, former et exploiter ces enfants à des fins de guerre ou comme bouclier humain, actes typiques des organisations terroristes telles que Daech et al-Qaïda ».

Le même média appelle la communauté internationale à « réagir à l’utilisation des enfants soldats qui étaient présents lors de cette visite. (…)

Le négliger ou le nier reviendrait à cautionner, et soutenir la militarisation de ces petits enfants, un acte que l’ONU considère comme un crime contre l’humanité », estime-t-il.

De même, la Fédération des journalistes péruviens s’est étonnée de la présence de ces enfants-soldats à la réception à Tindouf de Stefan De Mistura, qui doit, selon la Fédération, « assumer sa responsabilité en tant qu’envoyé personnel du secrétaire général d’une organisation qui fait de l’éthique et de la morale des valeurs cardinales ».

Le site de la Fédération publie une photo qui montre plusieurs enfants soldats en uniforme militaire, placés le long du chemin emprunté par De Mistura.

La même source relève que « ces populations, appelées à tort des réfugiés, vivent dans les camps de Tindouf, situés sur le sol algérien, et ne bénéficient d’aucune protection humanitaire internationale, car le pays qui les accueille ne permet pas au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) de les recenser ».

« Le drame de ces enfants recrutés de force par les milices du polisario a une nouvelle fois été exposé à la communauté internationale », conclut le site de la Fédération des journalistes péruviens.