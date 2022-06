Après l’affaire du fqih de Bab Taza, filmé en train de violenter un enfant dans une école coranique, les prêches du vendredi 17 juin seront en partie consacrés aux bonnes méthodes d’apprentissage.

Dans une circulaire adressée le 14 juin aux délégations des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq exhorte les prédicateurs à consacrer la deuxième partie de leurs prêches aux « méthodes d’apprentissage » dans les écoles coraniques.

« Comme vous le savez, le processus d’enseignement et d’apprentissage nécessite des méthodes éducatives et de motivation afin de donner le résultat escompté », explique le ministre des Habous et des Affaires islamiques dans le document (ci-dessous).

Parmi ces méthodes, Ahmed Taoufiq préconise « la gentillesse envers les apprenants ». Il demande aussi à « ne pas être cruel envers eux » et à « utiliser tout ce qui pourrait leur faire aimer la connaissance ».

Pour « contribuer à sensibiliser à l’importance de ce sujet et à ses répercussions, il a été décidé de l’aborder dans la deuxième partie du prêche du vendredi 17 juin », a souligné le ministre. Il a aussi indiqué avoir joint une « carte » plus détaillée sur le sujet, pour qu’elle soit remise aux prêcheurs « dès que possible ».

Dans la même note, le ministre indique que « les délégués régionaux doivent s’assurer que les délégués provinciaux ont bien reçu la note et la carte qui y est jointe ».

Fin mai, une vidéo devenue virale montrait un fqih et son assistant en train de frapper des enfants au niveau de la plante des pieds, suscitant l’indignation des internautes. La police judiciaire de Tanger avait rapidement réagi et a arrêté, dès le 31 mai, l’homme âgé de 44 ans.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avait alors indiqué que les services de veille informatique avaient détecté la vidéo sur les réseaux sociaux, montrant le fqih d’une mosquée située dans la localité de Bab Taza « usant de violences à l’encontre de mineurs qui assistaient à des cours d’enseignement traditionnel ».

Le prévenu a depuis été condamné par le tribunal de première instance de Chefchaouen à trois mois de prison ferme.