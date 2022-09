Après la forte polémique sur les réseaux sociaux, le gouvernement marocain a décidé d’aller encore plus loin dans la dénonciation, en adressant une mise en demeure à Adidas, considérant que le maillot de de l’équipe de football l’Algérie est inspiré de « l’art du zellige marocain ».

Mandaté par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Me Mourad Elajouti, Président du Club des avocats au Maroc, a adressé le mercredi 28 septembre « une première lettre de mise en demeure au représentant légal du groupe Adidas afin de requérir le retrait de la collection des maillots de sport inspirés de l’art du zellige marocain », a révélé l’avocat sur Twitter.

Selon l’avocat, « il s’agit d’un énième cas d’appropriation culturelle, qui consiste à s’emparer d’une expression culturelle traditionnelle, pour l’adapter à une autre culture dans un contexte différent, sans autorisation ni mention de la source », notant qu’au-delà « de l’exploitation économique de ces éléments de l’identité culturelle marocaine, emprunter un élément culturel traditionnel d’un pays et l’adjuger à un autre, peut s’apparenter à une manœuvre politique qui n’est pas innocente ».

Ainsi, le Maroc demande le retrait du maillot « dans un délai de 15 jours » ou « de prévoir une communication adéquate qui met en évidence que ces motifs utilisés pour la conception de ces maillots sont d’inspiration marocaine ».

Dans le cas contraire, le Maroc engagera des poursuites judiciaires, souligne la même source.

La firme allemande expliquait sur son compte Twitter que le maillot est « inspiré par la culture et l’histoire » de l’Algérie.

Inspired by culture and history. Made to fit for royalty 👑🇩🇿

We introduce the new 22/23 @LesVerts home/away kit, and the culture wear collection. Available from October 14. pic.twitter.com/LgIYWsL69x

— adidas Football (@adidasfootball) September 23, 2022