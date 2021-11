Le Club des avocats au Maroc a annoncé son intention de saisir la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations unies, après les appels aux attentats contre le Maroc émis par le Polisario et un ex-officier algérien.

Après la plainte auprès d’Interpol, le Club des avocats au Maroc réagit à son tour aux appels aux attentats contre le Maroc formulées, notamment par le Polisario et un ex-militaire algérien. Son président Mourad a annoncé son intention de déposer une motion auprès de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT) des Nations unies.

Le but est de « dénoncer le discours d’incitation au terrorisme proféré par le Polisario et les militaires proches du régime algérien », a-t-il fait savoir le 13 novembre sur Twitter.

« Le Conseil de sécurité des Nations-Unies s’est penché sur l’incitation au terrorisme dans deux de ses résolutions. Au paragraphe 5 de la résolution 1373 (2001), le Conseil souligne que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’ONU et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’ONU », explique Me Elajouti au site Maroc diplomatique.

Le 11 novembre dernier, des citoyens marocains établis à l’étranger ont déposé plainte auprès d’Interpol contre Mokhtar Saïd Mediouni. Cet ancien officier supérieur du renseignement militaire algérien avait appelé le Polisario à mener des attaques sur le territoire marocain.

Lire aussi: Vidéo. Des MRE demandent à Interpol d’arrêter un ex-officier algérien

« Nous ne devons plus nous laisser faire. Nous avons dit non à la France en 2021, nous avons fermé notre espace aérien au Maroc et fermé nos frontières. Nous sommes le seul pays au monde à être en guerre avec Israël. C’est un honneur pour nous et pour tous les Algériens », a déclaré l’intéressé sur le plateau d’une émission, diffusée le 3 novembre dernier par la chaine de télévision algérienne El Hayat.