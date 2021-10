Après la suspension des vols de et vers plusieurs pays, le Maroc vient de renoncer à l’organisation de l’Assemblée générale de l’OMT. Des décisions qui s’enchaînent et qui risquent de porter un coup dur au secteur du tourisme dans le pays, estime Zoubir Bouhoute, expert en tourisme et directeur du Conseil Provincial du Tourisme (CPT) d’Ouarzazate. Interview.

H24 Info : Le Maroc vient de renoncer à l’organisation de La vingt-quatrième session de l’Assemblée générale de l’OMT. Cette décision risque-t-elle de porter atteinte au secteur ?

Zoubir Bouhout : Tous les membres affiliés de l’OMT ont été notifiés par courriel. Je ne vous cache pas que j’étais consterné par cette décision que je trouve malheureuse et très inquiétante, car elle portera un coup très dur au secteur déjà malmené par les multiples décisions qui se sont enchaînées ces derniers jours.

D’abord il y a eu la coupure des liaisons aériennes avec plusieurs pays, notamment la Russie, puis l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui sont l’un de nos principaux marchés émetteurs. Par la suite, le gouvernement a décidé de mettre en place le pass vaccinal, sans préavis, sans sensibilisation et pas même en voyant si cette mesure est réellement réalisable sur le terrain.

Ce troisième coup dur qu’est l’annulation d’un si grand événement est réellement le coup de grâce pour le secteur.

H24 Info : La décision gouvernementale évoque «l’évolution de la situation mondiale actuelle, liée à la pandémie de Covid-19», et pourtant la situation semble s’améliorer au niveau national…

Justement, nous ne comprenons plus rien à ces décisions. On ne cesse de parler de l’évolution positive de la situation sanitaire, et les chiffres sont là pour le prouver. Nous avons dépassé le pic des contaminations en août, mais nous prenons encore ce genre de décision à la dernière minute. C’est juste incompréhensible !

Cela donne aussi une très mauvaise image du pays au niveau international. Le monde entier va se demander pourquoi annule-t-on un tel événement (AG de l’OMT, ndlr) alors que la situation sanitaire est jugée en nette amélioration. Certains se diront qu’il y a anguille sous roche et nous créerons un climat de méfiance.

H24 Info : Les professionnels du secteur avait pourtant espoir en cette fin d’année. Les réservations ont-elles pris un coup ?

Oui et d’ailleurs pas plus tard que cette semaine, l’aéroport de Marrakech a enregistré des dizaines d’annulations. Les agences et établissements hôteliers sont eux aussi concernés évidemment.

Les touristes s’inquiètent et sont réticents à juste titre. On annule des vols et on prend des décisions à la dernière minute sans préavis. Ils ont évidemment peur de se retrouver bloqués une fois au Maroc. Nous devons les rassurer, autrement, nous ne pourrons que nous en prendre à nous-mêmes .