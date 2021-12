L’ancien ministre israélien de la Défense vient d’être nommé nouveau président de la société de défense Israël Aerospace Industries (IAI), dont le Maroc est l’un des clients.

«Je suis honoré par ma nomination en tant que président du conseil d’administration d’IAI, une entreprise pionnière dans le monde du développement de technologies de pointe», a déclaré l’ancien ministre, soulignant que «l’IAI est la pierre angulaire de la sécurité et de l’économie d’Israël».

Today, IAI’s Board of Directors confirmed former Min. of Defense Amir Peretz as the new Chairman: “IAI is a cornerstone of Israel’s security and economy. I am honored to be appointed as Chairman of the Board at IAI, a global pioneer in developing advanced technologies.” pic.twitter.com/1xZsu1kguc

— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) December 5, 2021