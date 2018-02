Amine Bensaïd, président de l’Université Mundiapolis, réélu à la tête du MACECE

Le président de l’Université Mundiapolis, Amine Bensaïd, a été réélu président de la Commission Maroco-Américaine pour l’Echange Educatif et Culturel (MACECE).

À l’annonce de sa réélection, Amine Bensaïd a déclaré: «La coopération entre les pays pour renforcer l’éducation et les échanges culturels est fondamentale pour l’avenir des jeunes générations, amenées à évoluer dans des environnements de plus en plus internationaux et multiculturels. Je souhaite œuvrer, aux côtés des éminents membres du conseil d'administration de MACECE, afin d'offrir des tremplins de carrière pour les jeunes marocains brillants, et ainsi contribuer à renforcer les relations entre marocains et américains sur la base d'une ouverture, une connaissance et un respect mutuels.»

Créée en 1982 à l’initiative du Royaume du Maroc et des Etats-Unis, la MACECE avait pour mission de soutenir les bourses d’études du programme Fulbright pour les étudiants marocains comme pour les étudiants américains.

Le programme Fulbright, subventionné conjointement par le département d'État des États-Unis et par les gouvernements des pays désireux d'y participer, a été lancé aux États-Unis en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour asseoir durablement la paix.

L’Université Mundiapolis est le 1er campus privé pluridisciplinaire au Maroc ouvert en 2009 à Nouaceur, Casablanca et est membre fondateur du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d'enseignement supérieur privé.

L’Université Mundiapolis regroupe 5 pôles d’enseignement : une faculté des Sciences de la Santé, une Ecole d’Ingénieurs, une Business School, un Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales et un centre de Formation Executive, avec plus de 38 filières accréditées par l’Etat, 21 parcours en double diplomation internationale et 28 parcours en formation continue dont un DBA (Doctorat in Business Administration) avec l'Université de Nice Sophia Antipolis. Mundiapolis compte plus de 5 000 lauréats et peut compter sur un réseau de partenaires et d’entreprises de renom.