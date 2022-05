L’entraîneur de la sélection américaine de football Gregg Berhalter vient de dévoiler la liste des 27 joueurs convoqués pour disputer des matches amicaux en préparation à la Ligue des nations de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et à la coupe du monde de la FIFA prévue au Qatar en novembre prochain.

Les Stars and Stripes affrontent le Maroc le 1er juin à Cincinnati (Ohio-Midwest) avant de croiser le fer avec la sélection uruguayenne quatre jours après à Kansas City au Missouri. Ils rencontreront la Grenade le 10 juin dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Nations de la CONCACAF (2022-2023).

« Nous sommes ravis de réunir le groupe alors que nous nous préparons à affronter deux autres participants à la Coupe du monde (le Maroc et l’Uruguay) et à commencer la défense de notre titre de la CONCACAF », a déclaré Berhalter.

A six mois de la grand-messe footballistique au Qatar, les coéquipiers de Tim Weah aspirent à resserrer les rangs et à monter en régime pour une meilleure performance lors des prochaines échéances.

« Nous visons à maximiser les opportunités et à continuer de progresser en équipe. Nous sommes impatients de faire l’expérience de l’incroyable soutien de nos supporters locaux pour la dernière fois avant de les représenter au Qatar en novembre », a dit le sélectionneur américain.

Ci-après la liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Ethan Horvath (Nottingham Forest), Zack Steffen (Manchester City) et Matt Turner (New England Revolution)

Défenseurs: George Bello (Arminia Bielefeld), Reggie Cannon (Boavista), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Aaron Long (New York Red Bulls), Erik Palmer-Brown (Troyes), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami) et Walker Zimmerman (Nashville SC)

Milieux de terrain: Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (RB Leipzig), Luca de la Torre (Heracles), Weston McKennie (Juventus), Djordje Mihailovic (CF Montreal), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayern Munich)

Attaquants: Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg), Paul Arriola (FC Dallas), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Tim Weah (Lille) et Haji Wright (Antalyaspor).