Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage, mardi à Fès, au roi Mohammed VI, « un champion de la diversité, du dialogue inter-religieux et interculturel ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’occasion de la tenue à Fès de la 9ème édition du Forum de l’Alliance des civilisations, M. Guterres a estimé que le Maroc est « l’endroit idéal » pour organiser le Forum de l’Alliance des civilisations, tenant, à cet égard, à exprimer ses remerciements « particulièrement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son engagement personnel et permanent pour la défense du dialogue interreligieux et interculturel, de la tolérance et de la diversité en tant que richesse de nos sociétés et de notre monde. »

Organiser cette conférence en Afrique, victime de l’injustice internationale, au Maroc et plus particulièrement à Fès, une ville qui représente la coexistence, la diversité et de l’inclusion, « est à mon avis parfaitement adéquat », a-t-il poursuivi.

En ce sens, le SG de l’ONU a relevé que ce forum constitue une « conférence contre la haine, la division, une conférence contre les conflits, mais aussi une conférence pour la coopération internationale, pour le multilatéralisme et pour la création de conditions qui puissent aussi établir la justice et l’égalité dans le monde ».

Dans cette même veine, le Chef de l’ONU a souligné que la tenue de cette manifestation internationale en Afrique revêt « une signification profonde », notant qu’il s’agit du continent le plus gravement touché par l’effet combiné du Covid 19, du manque de justice dans la distribution de vaccins, de l’inégalité dans les ressources disponibles pour la relance post-Covid et dans les impacts négatifs du changement climatique.

M. Guterres a ainsi rappelé que l’Afrique ne contribue presque pas au changement climatique et souffre de l’insuffisance d’appui financier aux pays qui sont submergés par la dette et qui n’ont pas l’espace fiscale nécessaire pour répondre à ces situations dramatiques de croissance des prix, de l’énergie, des prix des denrées alimentaires accélérée maintenant par la situation en Ukraine.

Interrogé, par ailleurs, sur le rôle du sport dans la promotion de la paix au moment où se tient le Mondial de football au Qatar, M. Guterres a estimé que le sport est “l’antidote de la guerre”.

« Essentiellement, le sport représente le contraire de la guerre. Dans le sport, les gens sont capables de rivaliser de loyauté dans le respect de l’autre, indépendamment des religions, de la culture, des ethnies, et de le faire d’une manière qui rassemble les gens du monde entier », a-t-il dit. Les travaux du 9ème forum de l’Alliance des civilisations des Nations-Unies (UNAOC), qui vise à renforcer le dialogue et la coopération entre les communautés, cultures et civilisations, se sont ouverts mardi à Fès, avec la participation d’éminentes personnalités.

Co-présidé par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et le Haut Représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Angel Moratinos, cet événement connaît la participation de délégations officielles faisant partie du groupe des pays et organisations amis de l’alliance, de la société civile, des acteurs dans le champ d’action de l’alliance, des universitaires, des jeunes professionnels et des étudiants.

Cette manifestation internationale vise à promouvoir le dialogue et la coopération entre les différentes communautés, cultures et civilisations, et à construire des ponts qui unissent les populations et les personnes au-delà de leurs différences culturelles ou religieuses, en développant une série d’actions concrètes visant la prévention des conflits et la construction de la paix.