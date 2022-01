Pour le Maroc, l’incinération du corps de O.K., décédé fin décembre à Francfort, est une « violation flagrante » de la procédure en vigueur entre les deux pays et une «violation de la dignité du défunt».

L’incident pourrait retarder l’apaisement des tensions entre les deux pays. En Allemagne, l’incinération du corps d’un Marocain résidant à Francfort a, en effet, suscité l’indignation au sein de la communauté marocaine, jusqu’à faire réagir le consulat du royaume.

« Les autorités allemandes compétentes ont procédé le 29 décembre 2021, à l’incinération du corps d’un citoyen marocain, sans notifier au consulat la nouvelle de son décès, ni rechercher sa famille résidant à Francfort, contrairement à ce qui est d’usage dans un cas pareil », fustige le consulat marocain à Francfort dans un communiqué diffusé dans la soirée.

Lire aussi: Sahara: pour l’Allemagne, le plan d’autonomie est «une contribution importante» de la part du Maroc

C’est la soeur du défunt qui a informé le consulat marocain de son décès. Selon elle, O.K. était atteint d’une maladie grave et résidait seul dans un logement social à Francfort, attribué par l’État allemand aux personnes ayant des besoins spécifiques. Sa famille n’a appris sa mort et l’incinération de son corps que « plusieurs jours plus tard ».

Pour le Maroc, cet incident est un « précédent et une violation flagrante des procédures établies » entre les deux pays. Le consulat marocain a aussi indiqué qu’il s’est « empressé d’écrire aux autorités allemandes concernées, qui portent l’entière responsabilité » de son incinération, pour comprendre les raisons qui ont conduit à la « violation de la dignité du défunt ».

Le Maroc avait suspendu tous ses contacts avec l’ambassade d’Allemagne au Maroc le 1er mars dernier, en raison de « malentendus profonds » avec le pays. L’ambassadrice du Maroc a été rappelée le 6 mai pour consultations, le poste d’ambassadeur d’Allemagne à Rabat est vacant.

Pourtant, en décembre, en décembre le royaume avait fait annoncé qu’il envisageait de « relancer la coopération bilatérale » avec Berlin après des déclarations « positives et constructives » du nouveau gouvernement allemand. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a lui invité le roi Mohammed VI pour une visite d’Etat officielle Allemagne et ce, pour « sceller un nouveau partenariat entre les deux pays ».