Le gouvernement devrait annoncer rapidement un assouplissement des mesures restrictives liées à la crise sanitaire, notamment pour ce qui concerne l’ouverture des cafés et restaurants le soir et les déplacements entre villes.

Les Marocains attendent cette nouvelle avec impatience. Depuis la fin du Ramadan, le flou règne sur les horaires de couvre-feu à appliquer, sur ce qui est possible de faire ou non. Dans ce sens, le gouvernement devrait annoncer cette semaine un assouplissement des mesures restrictives, rapporte le quotidien Al Ahdath al maghribiya qui cite des sources proches du dossier.

Ces nouvelles mesures concerneraient un prolongement des horaires d’ouverture des cafés et restaurants jusqu’à 22h, un couvre-feu à partir de 22h et jusqu’à 5h, la réouverture des salles de fêtes et un assouplissement des déplacements entre les villes, mais sous certaines conditions.

Concernant ces déplacements, seules les personnes vaccinées pourront circuler selon le quotidien en présentant leur passeport de vaccination. Ceux qui n’ont pas encore reçu leur vaccin devront se munir de l’autorisation de déplacement délivrée par les autorités (Bacha) indiquant les raisons et la durée de ce mouvement, ainsi qu’un test PCR de moins de 48 heures.

Concernant les cafés et restaurants, il seront limités au maximum à 50% de leur capacité et devront veiller à maintenir le respect des gestes barrières (distanciation sociale et port du masque). Par ailleurs, chaque table ne devrait pas réunir plus de deux personnes.

Cet allègement hypothétique correspond aux recommandations du Comité scientifique et technique sur la vaccination qui constate une certaine stabilisation de la situation épidémiologique au Maroc, surtout après la vaccination des personnes les plus âgées, soit les plus vulnérables.

Le Comité prend en compte également la situation des secteurs professionnels fortement touchés par les fermetures et/ou limitations d’horaires d’ouverture répétées. Ainsi, la levée progressive des restrictions devrait continuer le mois prochain.