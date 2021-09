Le chef d’état-major de l’armée algérienne s’en est violemment pris au Maroc mardi dans un contexte de vives tensions entre les deux pays, accusant le royaume d’ourdir des « conspirations » contre l’Algérie.

« L’attachement de l’Algérie à ses principes et sa détermination à ne guère en dévier dérangent le régime du Mekhzen (le pouvoir au Maroc) et entravent la concrétisation de ses plans douteux dans la région », a déclaré le général Saïd Chanegriha dans un discours au siège de la 2ème région militaire à Oran et dont le texte a été publié sur le site ministère de la Défense.

« Ce régime expansionniste est allé trop loin, dans les conspirations et les campagnes de propagande subversives visant à réduire le rôle de l’Algérie dans la région », a-t-il ajouté.

Accusant également le Maroc de « tenter de porter atteinte à l’unité » du peuple algérien « en semant la discorde et la division en son sein », il a affirmé que ces actes « seront voués à l’échec car l’Algérie est déterminée (…) à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine ».

L’Algérie « est prête à faire face, avec rigueur et fermeté, à tous les plans sinistres, qui se trament secrètement et ouvertement, visant l’Etat-Nation et ses symboles », a-t-il ajouté.

L’Algérie a décidé le 24 août de rompre ses relations diplomatiques avec Rabat puis un mois plus tard de fermer l’espace aérien algérien à tous les avions civils et militaires marocains.

Dans son discours, le général Chanegriha a affirmé que « les ennemis » avaient recruté « certains faibles d’esprits et traitres à la Nation, instrumentalisés et recrutés comme agents ».

Une allusion à peine voilée au Maroc et à Israël qu’Alger accuse de soutenir le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), une organisation indépendantiste, ainsi que l’organisation islamo-conservatrice Rachad, tous deux classés comme mouvement « terroristes » par l’Algérie.