Des pluies localement fortes et parfois orageuses (20-80 mm) sont prévues lundi et mardi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des pluies oscillant entre 20 et 35 millimètres sont attendues lundi de 06h à 17h à El Jadida, Safi et Essaouira, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Aussi, du lundi à 18h au mardi à 12h, Chefchaouen, Larache, Ouezzane et Sidi Kacem connaîtront des pluies variant entre 40 et 80 mm, tandis que des pluies oscillant entre 30 et 50 mm s’abattront sur Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Taounate, Tétouan et Kénitra.