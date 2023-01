Ainsi, les provinces d’Ifrane, Taza, Sefrou, Boulemane, Beni Mellal, Azilal, Khénifra, Al Haouz, Midelt et Tinghir seront concernées par ce phénomène avec des températures minimales variant entre -8 et -3°C et des maximales entre 2 et 8°C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique (niveau de vigilance orange).

Des températures minimales variant entre -3 et 3°C et maximales entre 9 et 14°C sont par ailleurs prévues dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Guercif, Jerrada, Oujda-Angad, Taourirt, Figuig, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Meknès, Khémisset, Khouribga, Chichaoua, Zagora, Ouarzazate, Errachidia, Tata et Taroudant, selon la même source.