Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 43 et 46°C est prévue de ce samedi à mardi prochain dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM).

Cette vague concerne les provinces d’Ouezzane, Moulay Yaacoub, Taounate, Fès, Meknès, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Taroudant, Tan-Tan et l’intérieur des provinces de Larache et Kénitra, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des températures de 39 à 43°C seront enregistrées dans les provinces de Guercif, El Hajeb, Taza, Khénifra, Khouribga, Settat, Benslimane, Sidi Bennour, Berrechid, Marrakech, Youssoufia, Zagora et l’intérieur des provinces de Skhirat-Temara et Salé, selon la même source.

Par ailleurs, une vague de chaleur avec des températures entre 43 et 46°C intéressera lundi et mardi prochains les provinces d’Assa-Zag, Smara et l’intérieur des provinces d’Aousserd et Oued Eddahab, précise le bulletin.