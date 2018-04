Alerte météo: de fortes averses orageuses prévues ce mardi jusqu'à minuit dans le royaume

De fortes averses orageuses sont prévues, ce mardi de 15h00 à 24h00, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Ces averses concerneront les provinces de Boulmane, Sefrou, Ifrane, Meknes, Fès, Moulay Yaakoub, Elhajeb, Taza, Sidi Kacem, Taounate, Khenifra, Khemissete, Kelaa-sraghna, Rehamna, Youssoufia, Safi (intérieur), Al Haouz, Beni-Méllal, Azilal, Fquih-bensaleh et Marrakech, précise la DMN. Selon la même source, ces averses seront accompagnées par de la grêle sur les provinces précitées pendant la période de validité. De même, la DMN indique que des averses orageuses modérées intéresseront également, mercredi entre 00h00 et 08h00, les provinces de Oujda, Berkane, Guercif, Taourirte et Nador.