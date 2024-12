La société de transport et de logistique DHL Maroc a diffusé un communiqué mettant en garde contre des e-mails malveillants.

Plusieurs personnes au Maroc ont reçu des e-mails et SMS provenant de numéros de téléphones étrangers, tous contenant l’indicatif « +63 » (Philippines), les informant qu’un colis ne peut être livré par DHL à cause d’un problème de code postal et les invitant à cliquer sur un lien pour insérer une adresse. Mais attention, ce lien mène à un faux site web frauduleux.

Il s’agit d’une méthode d’arnaque semblable à l’hameçonnage par courrier électronique (phishing) ou via le service de messagerie de téléphonie mobile. Les SMS et les e-mails sont envoyés dans le but de dérober les données personnelles ou bancaires des victimes.

DHL a alerté sur la circulation de ces SMS et e-mails malveillants. Dans un communiqué, le géant de la logistique souligne que «DHL ne vous demandera jamais de fournir un nom d’utilisateur, un mot de passe ou un numéro de compte par SMS ou e-mail», ajoutant que tous les bordereaux d’expédition DHL contiennent uniquement des numéros à 10 chiffres.

DHL montre comment déceler la non-authenticité de ces messages: lorsque l’émail est envoyé depuis une adresse publique et non depuis @dhl.com, lorsqu’il contient une orthographe ou une grammaire incorrecte, une pièce jointe suspecte ou des liens vers des sites ou URL mal photographiés, ou encore lorsque ces messages manifestent un sentiment d’urgence ou demandent de fournir des noms d’utilisateurs, des mots de passe, des informations personnelles ou encore des dons.

Ces e-mails malveillants contiennent également un numéro de bordereau d’expédition autre que 10 chiffres et peuvent contenir une offre de récompenses financières, précise DHL Maroc.

Dans ce cadre, l’entreprise invite à ne pas utiliser un lien dans un e-mail suspect pour accéder à une page ou répondre aux e-mails suspects. Elle appelle, par ailleurs, à rester vigilant au moment du téléchargement des pièces jointes sur les appareils électroniques.