Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, représente le roi Mohammed VI aux travaux du Sommet des dirigeants USA-Afrique qui se tient du 13 au 15 décembre dans la capitale fédérale américaine, Washington.

Ce sommet, qui réunit des représentants d’une cinquantaine de pays, de la société civile et du secteur privé du continent africain, outre des responsables de l’administration américaine et de la Commission de l’Union africaine, prévoit plusieurs rencontres et sessions thématiques portant sur une myriade de questions.

Selon le département d’Etat américain, ce conclave s’appuie sur des valeurs communes pour mieux favoriser une nouvelle dynamique économique, renforcer l’engagement des États-Unis et de l’Afrique notamment en faveur de la démocratie, atténuer l’impact du COVID-19 et des futures pandémies, travailler en collaboration pour renforcer la santé régionale et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, faire progresser la paix et la sécurité et répondre à la crise climatique.

Le Sommet a débuté ce mardi par un forum de la diaspora et des jeunes leaders, qui s’est penché notamment sur le développement au continent africain, suivi d’une session sur la paix, la gouvernance et la sécurité avec la participation du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Cet événement prévoit aussi des rencontres axées sur la coopération en matière de santé, l’adaptation aux changements climatiques et la transition énergétique, entre autres.

Un Forum des affaires est également au menu du Sommet, et réunira les secteurs privés africain et américain pour discuter de plusieurs questions dont le commerce, l’énergie et les infrastructures.