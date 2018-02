Akhannouch gagne son procès contre Bouachrine, ce dernier va faire appel

Le directeur de publication de quotidien Akhbar Alyaoum, Taoufiq Bouachrine, a été condamné ce lundi matin par le tribunal de première instance de Casablanca, pour injures et diffamation contre les ministres Rnistes Aziz Akhannouch et Mohamed Boussaid.

Le tribunal de première instance de Casablanca a condamné ce lundi 12 février, Taoufiq Bouachrin, directeur de publication du quotidien Akhbar Alyaoum, pour diffamation et injures contre le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch et Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des finances de l'économie.

Le patron d'Akhbar Alyaoum a écopé d'une amende de 30.000 dirhams. Bouachrine a également été condamné à verser une somme de 250.000 dirhams en faveur d'Akhannouch, et 200.000 dirhams pour Mohamed Boussaid, ainsi qu'à publier une copie du jugement dans son journal. Contacté par H24info, Toufiq Bouaachrine a affirmé qu'il fera appel du jugement rendu en première instance.

L'éditorialiste d'Akhbar Alyaoum a été poursuivi par les deux ministres du RNI suite à un article et un éditorial du quotidien arabophone qui revenaient sur le transfert, dans le projet de loi de Finances de 2015, de la qualité d’ordonnateur du fonds pour le développement rural de l'ancien chef de gouvernement Abdelilah Benkirane au ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch.