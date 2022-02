Le chef du gouvernement est arrivé dimanche soir à Doha pour prendre part aux travaux de la huitième session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie.

Aziz Akhannouch a entamé dimanche une visite de travail officielle au Qatar. Le chef du gouvernement est arrivé dans la soirée à Doha, accompagné d’une délégation ministérielle, rapporte l’agence de presse qatarie QNA.

رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة يصل إلى الدوحة، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال دولته، والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الرياضة والشباب، وسفير المملكة المغربية لدى الدولة. #قنا pic.twitter.com/0CoaEqTza4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 6, 2022

Les responsables marocaines ont été reçus à leur arrivée à l’aéroport international de Doha par Salah bin Ghanim Al Ali, ministre des Sports et de la jeunesse du Qatar et Mohamed Sitri, ambassadeur du Maroc au Qatar.

La délégation marocaine compte notamment le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour qui a rencontré dans la soirée son homologue qatari Cheikh Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Thani.

وزير التجارة والصناعة يستعرض مع وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، الذي يزور البلاد حاليا، العلاقات المالية والتجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. #قناhttps://t.co/WudC7Z0K32 pic.twitter.com/KHTSEMWw9P — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 6, 2022

مباحثات اليوم بالدوحة مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، حول آفاق تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الشقيقين، في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة الذي ستحتضنه العاصمة القطرية يوم غد. pic.twitter.com/lmJe8Xf0Um — Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) February 6, 2022

Au cours de l’entretien, ils ont passé en revue les « relations économiques et commerciales entre les deux pays frères » et les moyens de les développer, souligne la même source. Le ministre qatari a souligné l’importance des « politiques économiques fructueuses » mises en place par son pays pour soutenir le secteur privé. Il a aussi détaillé la législation et les « opportunités prometteuses au Qatar qui encouragent les investissements étrangers ».

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la huitième session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie.