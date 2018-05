Air Arabia lancera en octobre une ligne Marrakech-Vienne

Air Arabia Maroc a annoncé l'ouverture d’une nouvelle ligne aérienne accessible dès l’hiver prochain entre les villes de Marrakech et Vienne.

Il s'agit de la sixième ligne opérée par Air Arabia Maroc depuis la ville ocre et à destination de l’Europe, la compagnie desservant déjà Francfort, Montpellier, Pau, Londres et Paris, a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué.

Le vol Marrakech-Vienne sera opérationnel à partir du 29 octobre 2018, à raison de deux vols hebdomadaires les lundis et jeudis, et sera effectué par la flotte d’Air Arabia Maroc, composée des confortables appareils Airbus A320.

Cette nouvelle liaison assurera aux passagers d’Air Arabia Maroc des trajets réguliers, un service de grande qualité et une expérience aérienne confortable à destination de la capitale autrichienne.

"Nous sommes ravis du lancement de la ligne Marrakech-Vienne, qui rentre dans la stratégie d’Air Arabia Maroc visant à promouvoir le tourisme marocain en offrant des vols directs reliant les diverses régions du Maroc à l’Europe", a affirmé à cette occasion le président-directeur général du groupe Air Arabia, Adel Ali, cité dans le communiqué.

"Marrakech et Vienne sont deux destinations touristiques internationales, et nous offrons aujourd’hui à nos passagers la possibilité de voyager entre les deux destinations avec des vols réguliers et directs offrant le meilleur rapport qualité-prix", a ajouté le PDG d'Air Arabia.