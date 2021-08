L’annonce est faite par le chef de la mission israélienne au Maroc, David Govrin, sur son compte Twitter, mais n’a pas encore été communiquée par les deux compagnies aériennes.

«Une autre étape importante s’ajoute aux efforts visant à renforcer les relations entre le Maroc et Israël», a écrit David Govrin, annonçant qu’à partir du mois d’octobre Air Arabia et Royal Air Maroc ouvriront de nouvelles lignes aériennes reliant Marrakech et Casablanca à Israël.

خطوة كبيرة اخرى تنضاف الى المجهودات الرامية الى تعزيز العلاقات بين المغرب واسرائيل. نظرا للاقبال المتزايد على الرحلات المباشرة بين البلدين، سوف تفتتح شركتي الطيران اير عربية الخطوط الملكية المغربية، خطوطا جوية جديدة ابتداء من شهر اكتوبر القادم، تربط مراكش والدار البيضاء باسرائيل. — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) August 8, 2021

Ceci faisant suite à la «demande croissante de vols directs entre les deux pays», a-t-il indiqué.

Pour rappel, les transporteurs aériens israéliens Israir et El-Al ont lancé dimanche 25 juillet des lignes commerciales directes entre Israël et le Maroc, sept mois après la normalisation des relations entre les deux pays.