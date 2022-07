Les célébrations de la fête de l’Aïd Al Adha coïncident avec les départs en vacances d’été. La Société Nationale des autoroutes du Maroc livre quelques conseils et informe sur les plages horaires à éviter à partir de ce vendredi.

L’ensemble du réseau autoroutier connaîtra une importante montée du trafic à partir de ce vendredi 8 juillet jusqu’au lundi 11 juillet, indique un communiqué d’ADM.

Ainsi, des pics seront atteints ce vendredi 8 juillet entre 15h et 22h, le samedi 9 juillet entre 9h et 13h et le lundi 11 juillet, entre 16h et 22h, qui coïncidera avec les retours des vacances de l’Aïd Al Adha, précise la même source.

Lire aussi. Autoroutes: un trafic moyen de 9.400 véhicules par jour en 2020

Dans ce sens, ADM recommande aux usagers d’organiser au préalable leurs voyages, en se renseignant notamment sur l’état instantané du trafic disponible sur l’application ADM TRAFIC.

ADM conseille également aux voyageurs de prendre des pauses toutes les deux heures et de contrôler l’état des pneus, en plus de vérifier le solde restant sur leur pass Jawaz.