Boulfef, brochettes, côtelettes… Pendant deux jours, le mouton est dégusté dans toutes ses formes à l’occasion de l’Aïd Al-Adha. Camil Regragui, diététicien, livre ses conseils pour bien détoxifier le corps après cet excès en viande rouge.

Qui dit Aïd El-Kébir, dit deux jours de dégustation de viande de mouton sous toutes ses formes. Boulfef, brochettes, côtelettes… Des mets riches en matières grasses et en cholestérol dont la consommation mérite un rééquilibrage dans les jours suivants pour détoxifier l’organisme.

« La consommation en excès et le mode de cuisson de la viande de mouton le jour de l’Aïd sont des coutumes connues pour être inflammatoires. Il faut donc favoriser une alimentation anti-inflammatoires les jours qui suivent. C’est un jour sacré pendant lequel la plupart des Marocains mangent une grande quantité de viande de mouton, riche en graisses, souvent cuite au charbon, et qui regorge de composés nocifs », introduit Camil Regragui, diététicien à Casablanca.

Mais la viande de mouton n’a pas que des inconvénients, tempère le spécialiste. « Elle déborde de bienfaits de par sa contenance en vitamines du groupe B notamment la vitamine B12, en fer héminique, beaucoup mieux assimilé par notre organisme que le fer non héminique retrouvé dans les végétaux », détaille-t-il. Il est toutefois nécessaire d’éliminer les toxines de cette viande rouge et de son gras, souvent consommée en excès pendant un laps de temps de quelques jours.

1. Manger des aliments anti-inflammatoires

« Cela peut être fait en consommant des aliments dits anti-inflammatoires qui comme leur nom l’indique ont la propriété de diminuer l’inflammation provoquée par la viande rouge. Ce sont des aliments et condiments riches en substances anti-inflammatoires qui protègent notre organisme de l’inflammation, parmi lesquels on peut citer le curcuma, riche en curcumine qui est un principe actif recommandé en cas de troubles inflammatoires comme l’arthrose mais qui est aussi hautement détoxifiant; le chocolat noir (minimum 70% de cacao et avec modération) riche en polyphénols qui sont des molécules anti-oxydantes », explique le diététicien qui cite également le gingembre, le lin (en graine ou en huile), idéal pour les salades; l’ail ou encore les poissons riches en omega 3 « qui est la substance anti-inflammatoire par excellence » (saumon, maquereau, etc.).

2. Consommer des aliments antioxydants

Détoxifier son corps passe aussi par la consommation d’aliments dits antioxydants qui protègent l’organisme du stress oxydant qu’il a connu pendant deux jours.

« Tous les agrumes sont très bons dans ce sens. Les fruits entiers sont à favoriser, à défaut, les consommer en jus, pour faire le plein de vitamines et d’oligo-éléments et bénéficier de leurs fibres. Tous les aliments riches en micronutriments sont recommandés; les micronutriments sont ces petites substances non-caloriques et extrêmement bénéfiques pour notre santé et qui participent à de nombreux processus métaboliques », poursuit Camil Regragui.

Pour cette catégorie, le spécialiste mentionne le pamplemousse « excellent et antioxidant ultrapuissant mais contrindiqué en cas de maladies cardiovasculaires »; le kiwi « riche en vitamine C notamment »; le poivron « très très riche en vitamine C, en zinc aussi »; le brocoli « hyper riche en vitamines et oligoéléments ».

A noter que ces aliments peuvent se consommer sous toutes leurs formes (jus, salades, cuits, crus).

3. Bien s’hydrater

Une bonne hydratation est hautement recommandée pour lutter contre l’inflammation, d’autant plus que l’Aïd a lieu cette année en pleine saison estivale et durant un wekeend de fortes chaleurs annoncées. « Le secret d’une bonne hydratation ne réside pas dans le fait de simplement boire de l’eau mais dans la diversification des sources d’hydratation », éclaircit Camil Regragui.

Il est donc conseillé de consommer par exemple les fruits de saison aqueux tels que la pastèque, le melon, et de manger une alimentation variée, composée de beaucoup de salades composées, de crudités comme la tomate ou le concombre, etc.

Autre source d’hydratation : les tisanes comme la camomille et le thym, qui présentent des bienfaits pour digérer à la suite d’excès alimentaires.

Par ailleurs, les légumes secs et céréales complètes sont aussi connus pour leur apport en vitamines, acides aminés et fibres, utiles pour réduire l’inflammation. De manière générale, une bonne activité physique permet de retrouver un bon équilibre de sommeil, réduire le stress et améliorer le transit intestinal.

Camil Regragui est diplômé de diététique et nutrition à l’Institut des Hautes études paramédicales et sociales de Casablanca en 2021. Il est également diplômé d’une licence en biologie de la faculté des sciences de Casablanca.