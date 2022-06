Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a affirmé que 6,6 millions de têtes d’ovins et caprins, destinés à l’abattage de l’Aïd Al Adha, ont été identifiés à travers l’ensemble du territoire national à la date du 22 juin courant.

Dans un exposé sur les préparatifs pour Aïd Al Adha, présenté lors du Conseil du Gouvernement, M. Sadiki a indiqué que l’opération de l’identification se fait gratuitement au profit de l’ensemble des éleveurs et engraisseurs, a rapporté le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Et d’ajouter que le mouvement des ovins et des caprins non identifiés par des boucles spécifiques « Aïd Adha » sera interdit durant la période de l’Aïd.

Le ministre a, en outre, fait savoir que les services vétérinaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont enregistré plus de 242.000 unités d’engraissement d’ovins et caprins destinés à l’Aïd. A l’approche de l’Aïd, l’Office renforce les opérations du contrôle et du suivi et qui concernent en particulier le contrôle de la qualité de l’eau d’abreuvement, des aliments du bétail et des médicaments utilisés dans les fermes et les unités d’engraissement, a-t-il ajouté. M. Sadiki a aussi rappelé que son Département a mis en place depuis le début de l’année 2022 un programme de suivi continu de la situation de l’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de Aïd Al Adha, ainsi que l’état sanitaire du cheptel, assurant que l’offre, estimée à près de 8 millions de têtes, couvre largement la demande qui ne dépasse pas 5,6 millions de têtes.