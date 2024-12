L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif (BMAQ), bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réalisé, au titre de l’année 2024, des projets et programmes d’une valeur de plus de 4,2 millions de dollars US.

Ces projets sont répartis entre le programme d’assistance sociale (31%), le secteur des arts, du patrimoine et des industries culturelles (19%), le secteur de l’enfance, de la jeunesse et du sport (18%), et le soutien aux projets d’entreprises palestiniennes émergentes à travers l’incubateur de projets d’innovation (14%), selon le rapport annuel de l’Agence au titre de l’année 2024, présenté mercredi à Rabat lors d’une conférence de presse.

Ces réalisations concernent également des projets dans le secteur de l’éducation (5%), des projets de développement humain (4%) et des programmes de prévention et de médicaments dans le budget alloué au secteur de la santé (1%).

En outre, l’agence a alloué un budget exceptionnel d’environ 400.000 dollars US (9% des réalisations de cette année) pour soutenir le système éducatif dans la Bande de Gaza, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a ordonné l’affectation d’aides humanitaires urgentes pour cette zone dévastée.

Ce budget a bénéficié à l’Université Al-Azhar de Gaza, avec l’octroi de bourses pour 318 étudiants inscrits à la faculté Hassan II des sciences agricoles et environnementales relevant de l’université, la délivrance de diplômes pour 40 diplômés de la faculté, ainsi que la fourniture de 2 serveurs cloud pour la sauvegarde des données et une plateforme d’enseignement à distance. L’Agence a également attribué des bourses à 8 étudiants de Gaza, admis à l’Institut Hassan II de l’Agriculture et de la Médecine Vétérinaire à Rabat, pour poursuivre leurs études dans les spécialités de médecine vétérinaire et de la production animale.

Par ailleurs, l’opération humanitaire de grande envergure, ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les habitants palestiniens de Gaza et d’Al Qods, pendant le mois de Ramadan 1446 de l’Hégire, a constitué un autre moment fort qui témoigne de la solidarité marocaine, profonde et constante, envers les frères palestiniens. Cela a permis de livrer de l’aide aux bénéficiaires, main dans la main, via des passages terrestres sans précédent. L’Agence a supervisé cette opération à Al Qods en distribuant 2200 paniers alimentaires, bénéficiant à environ 3000 familles d’Al Qods, ainsi que 30.000 repas, soit 1000 repas par jour pour des bénéficiaires à la Mosquée Al-Aqsa, ainsi que pour les habitants des quartiers de l’ancienne Médina, des centres d’accueil et des hôpitaux. Ces aides ont également atteint les camps de Shuafat et Qalandia, ainsi que les Takayas des villages de la région d’Al Qods, tels que Al-Issawiya et Nabi Samuel.

Pour fixer ses priorités, selon ses mandats, ses compétences et ses moyens, l’Agence s’appuie sur les rapports de l’Observatoire « Arribat » affilié à l’Agence (inauguré à Al Qods en novembre 2021), réalisés par des chercheurs et experts, souligne le rapport. Durant l’année 2024, l’Observatoire a publié 17 rapports portant sur le suivi de la situation exceptionnelle à la mosquée Al-Aqsa et à la ville d’Al Qods, et ses répercussions sur la situation sécuritaire, la mobilité des personnes et des marchandises ainsi que sur l’état psychologique des habitants palestiniens impactés par les répercussions directes et indirectes de la guerre à Gaza et des confrontations en Cisjordanie.

Quant à la situation économique et sociale, les indicateurs de l’Observatoire sont restés en général préoccupants en 2024 comme en 2023, en raison des conditions liées notamment au coût de la vie et du logement, à la hausse des taux de chômage et de la pauvreté, ainsi qu’à d’autres indicateurs qui impliquent la perte d’espoir parmi les générations palestiniennes.