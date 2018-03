Agadir: le tueur en série des SDF arrêté grâce à son ADN

La Brigade nationale de la police judiciaire, en coordination et collaboration étroites avec les brigades de la police judiciaire d'Agadir et d’Inzegane, a arrêté samedi soir un individu, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans des crimes d’homicide volontaire ayant visé des victimes sans abris.

Huit meurtres identiques ont été récemment enregistrés, dont sept à Agadir et un autre à Marrakech, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que ces crimes ont été exécutés suivant le même procédé criminel, que ce soit au niveau de la nature de l'agression, l'arme du crime ou la catégorie des victimes ciblées et qui sont tous des SDF.

L’enquête sur le terrain, appuyée par les expertises techniques et scientifiques, a permis l’arrestation du principal suspect, lui-même un sans-abri, après que l’expertise génétique ait montré qu'un échantillon de son ADN correspond à celui prélevé des traces et preuves matérielles retrouvées sur la scène du crime, où étaient découverts deux cadavres à Inezgane et Agadir.

Le mis en cause, âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour déterminer les tenants et les aboutissants de ces actes criminels, souligne la DGSN, notant que la coordination avec les services de la Gendarmerie Royale est en cours pour identifier des crimes similaires commis selon le même procédé criminels et dans lesquels le prévenu aurait été impliquée.