Principale composante du projet touristique de camping international « Souss Camp », le téléphérique d’Agadir devrait voir sa première ligne inaugurer ce mois-ci.

La première ligne de téléphérique d’Agadir devrait être opérationnelle ce mois-ci. Dotée de 30 cabines dont quatre VIP, elle reliera le pont Tildi à la Kasbah d’Agadir Oufella sur une distance de 1700 mètres. La seconde ligne comprendra quant à elle 18 cabines.

De qualité supérieure, les cabines sont confectionnées selon des techniques dernière génération et construites par Doppelmayr, leader autrichien mondial du transport par câbles. Le téléphérique d’Agadir sera doté de la technologie D-line, assurant un confort optimal aux passagers, un fonctionnement silencieux et une maintenance simple et rapide.

Au total, le téléphérique d’Agadir est destiné à transporter 1.000 personnes par heure et générer 1.000 emplois directs. Il s’agit de l’un des projets touristiques phares de la ville d’Agadir, le camping international « Souss Camp », qui doit accueillir également un parcs d’attractions « Dania Land ».