Agadir: la DGSN enquête sur une série de meurtres de sept SDF

Plusieurs corps de SDF tués selon le même mode opératoire ont été découverts dans la région d'Agadir, mettant les éléments de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Gendarmerie royale en alerte.

Selon Al Akhbar dans son édition du 26 janvier, les meurtres auraient commencé il y a un mois dans la région. En effet, sept cadavres ont été découverts jusqu’à présent à Agadir, Aït Melloul, Inezgane, Kliaâ et plus récemment à Marrakech. Toutes les victimes ont été retrouvées dans la même position, avec le crâne brisé à l'aide d'une pierre, et dissimulées sous un tas de loques, ce qui indique clairement l’acte d’un tueur en série.

L’identité du tueur demeure inconnue pour le moment, mais les enquêteurs n’écartent pas la possibilité qu’il soit lui même SDF. Une piste qui complique un peu plus cette sordide affaire.