La question du Sahara a été abordée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra et la sous-secrétaire d’État américaine pour les Affaires politiques des États-Unis, Victoria Nuland, en marge de la 76eme assemblée générale de l’ONU.

Le coup d’envoi de la 76eme session de l’assemblée générale des Nations unies a été donné ce lundi 20 septembre. À New York, la sous-secrétaire d’État pour les affaires politiques des États-Unis, Victoria Nuland, a rencontré plusieurs ministres des Affaires étrangères ayant fait le déplacement, notamment, le ministre algérien.

À l’issue de sa rencontre avec le ministre algérien, Victoria Nuland a évoqué un «entretien constructif» autour du «Sahara occidental, la Libye, le Mali et le Sahel». La sous-secrétaire d’État a dans ce sens indiqué sur son compte Twitter que «les États-Unis apprécient les efforts de l’Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité régionale».

Constructive conversation with Algerian Foreign Minister @Lamamra_dz on Western Sahara, Libya, Mali, and the Sahel and also on U.S. investment in Algerian renewable energy. The U.S. appreciates Algeria’s efforts to promote regional peace and security. pic.twitter.com/jfKfJbpdf1

— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) September 20, 2021