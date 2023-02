Affaire Saad Lamjarred: Bachir Abdou « attristé » par le verdict contre son fils

Le chanteur et père de Saad Lamjarred, Bachir Abdou, vient d’exprimer sa tristesse après le verdict prononcé, vendredi 24 février 2023, par la Cour d’assises de Paris.

Il lui fallu du temps pour réagir à la condamnation de Saad Lamjarred à six ans de prison. Ce n’est qu’hier dimanche que l’artiste, Bachir Abdou, a publié une story Instagram où il exprime sa tristesse de voir son fils, reconnu coupable vendredi par la Cour d’assises de Paris pour viol et agression sur une jeune femme dans un hôtel en 2016.

« Je tiens à vous exprimer ma tristesse, celle de mon épouse Lalla Nezha, notre chère belle-fille Ghita, et de tous les membres de notre famille après ce qu’a fait la justice française à notre cher fils qui ne mérite pas une telle décision dure (…) », a écrit l’artiste.

La cour d’assises de Paris s’est dite vendredi « convaincue » que Saad Lamjarred avait violé et frappé une jeune femme dans une chambre d’hôtel en 2016, et l’a condamné à six ans de prison.

Ce soir d’octobre 2016, Laura P. – 20 ans à l’époque, quand Saad Lamjarred en avait 31, insiste-t-elle, a « volontairement » suivi le chanteur rencontré en boîte de nuit. D’abord à un premier « after », puis à son hôtel, où elle a reconnu avoir voulu « flirter » et l’avoir embrassé, a expliqué la présidente de la cour.

Tout cela « sans pour autant » que Saad Lamjarred « puisse en déduire un acte de consentement à une pénétration » sexuelle, a affirmé la cour.

A la barre, Laura P. avait raconté comment Saad Lamjarred l’avait « tout à coup » violemment poussée à la tête alors qu’ils s’embrassaient, avant se mettre à califourchon sur elle en lui tirant les cheveux, et de lui imposer deux pénétrations digitales, vaginale et anale, et une brève pénétration pénienne. Il lui avait aussi donné plusieurs coups de poing.

Elle avait réussi à le repousser en le mordant et à quitter la chambre « en état de choc », a dit la cour, rappelant les témoignages des employés de l’hôtel.

A l’audience, Saad Lamjarred a juré à maintes reprises n’avoir « jamais » pénétré Laura P. Il a seulement reconnu l’avoir « brutalement poussée au visage » parce qu’elle l’avait griffé alors qu’ils s’embrassaient.

« Pas pu confondre »

Le tribunal a souligné dans son verdict les déclarations « variables et évolutives » de celui qui était « massivement alcoolisé » et sous cocaïne. Au fil de l’enquête, il avait expliqué que Laura P. était « bourrée » – elle ne boit pas d’alcool -, puis qu’elle avait voulu lui soutirer de l’argent, pour enfin dire à l’audience qu’elle « avait dû se tromper ».

Laura P., qui selon les expertises psychiatriques n’a pas de tendance à « l’affabulation » mais a montré de vrais signes de syndrome post-traumatique, « n’a pas pu confondre des actes de pénétration avec un simple geste pour repousser son visage », dit la présidente.

Elle note par ailleurs qu' »aucune griffure » n’a été constatée sur le corps de Saad Lamjarred alors que Laura P. a bien reçu des coups.

Dans ses derniers mots à la cour dans la matinée, Saad Lamjarred avait une dernière fois contesté « du fond du cœur » toute relation sexuelle.