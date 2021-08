La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a annoncé mercredi qu’elle se saisit du sujet relatif aux allégations sur de supposées actions d’intrusion et d’atteinte à la vie privée sur des appareils téléphoniques.

« Suite à la publication, par plusieurs supports de la presse internationale, d’allégations faisant état de supposées actions d’intrusion et d’atteinte à la vie privée sur des appareils téléphoniques, tout en portant des accusations directes visant des autorités publiques et des institutions nationales, la CNDP annonce qu’elle se saisit du sujet », a indiqué la Commission dans un communiqué.

A ce titre, la CNDP procédera à l’examen des différents allégations avancés par lesdits supports de presse, évaluera la teneur et le caractère fondé des arguments qui les sous-tendent et mesurera leur impact sur la relation de confiance des citoyens et résidents au Maroc dans l’écosystème digital national et international, a ajouté la même source.

La CNDP rappelle sa mission d’œuvrer au respect, selon les engagements internationaux du Royaume, les dispositions de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, son décret d’application et les usages y afférents, du droit à la protection de la vie privée garanti par l’article 24 de la Constitution.