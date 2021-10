Brahim Ghali s’est rendu en Espagne avec son fils le 18 avril dernier. Tout comme son père, Luali Brahim Sid El Mustafa n’est pas passé par le contrôle douanier. Toutefois, le ministère de l’Intérieur espagnol lui a accordé un titre de séjour, quelques jours seulement après son entrée illégale, comme le révèlent de nouveaux documents.

La présence d’un des fils de Brahim Ghali sur le territoire espagnol ne fait plus de doute. Luali Brahim Sid El Mustafa, un de ses neufs fils reconnus, était à bord de l’avion médicalisé de la présidence algérienne qui avait fait rentrer en catimini le chef séparatiste sur le territoire espagnol le 18 avril dernier pour y être soigné du Covid.

L’avion a atterri à la base aérienne de Saragosse et contrairement à ce qui est prévu dans le protocole, aucun des deux hommes n’a présenté de document. Le Bureau de l’Avocat général de l’État, appelé également Direction du service juridique de l’État, a longtemps défendu que le fils de Brahim Ghali soit entré avec un titre de séjour espagnol. Cependant, un document contredit cette théorie.

Ledit écrit a été rédigé par la brigade d’information de la préfecture de police supérieure d’Aragon et remis au juge Rafael Lasala du tribunal d’instruction numéro 7 de Saragosse qui enquête sur l’entrée «illégale» de Brahim Ghali en Espagne, indique le quotidien ABC.

Daté du 30 septembre, la pièce révèle que le fils de Brahim Ghali ne disposait pas de titre de séjour espagnol. Celui-ci lui a été délivré cinq jours après son arrivée à Saragosse, soit le 23 avril.

Le titre de séjour, concédé par le ministère de l’Intérieur, reste valable jusqu’au 14 mars 2026, indique le document.

Cette énième révélation corrobore les aveux de l’ex numéro 2 de Arancha Gonzalez Laya. Ce dernier avait en effet souligné que non seulement l’ancienne ministre était au courant, mais également les directeurs de cabinet de celle qui était à l’époque la vice-présidente du gouvernement de Sanchez, Carmen Calvo et du ministère de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Mise en examen par le juge Rafael Lasala, l’ex-ministre des affaires étrangères a souligné lors de la comparution le lundi 4 octobre, que l’entrée de Brahim Ghali sur le sol espagnol s’est faite en totale «conformité avec la loi».

Laya n’est cependant pas allée plus loin et n’a pas révélé les noms de ceux ayant approuvé la décision d’autoriser l’admission du chef séparatiste. Pour défendre sa posture, L’ex diplomate en chef espagnol a invoqué le secret professionnel et n’a donc pas répondu aux questions du juge.