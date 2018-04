Affaire Bouachrine: le procès reporté au 11 avril

La quatrième audience du procès de Taoufik Bouachrine, directeur de publication de Akhbar Al Yaoum et Al Yaoum 24, ce jeudi 5 avril, a connu de nouveaux accrochages entre la défense et la Cour. En cause, la dispense accordée aux plaignantes par le président de la Cour.

Durant l’audience, la défense de Bouachrine a interpellé la cour sur certains vices de forme et demandé de ne pas joindre certains pièces et documents au dossier. Sans donner une réponse à la requête de la défense, la cour a décidé le report du procès au mercredi 11 avril.

Taoufik Bouachrine est intervenu pour demander à la cour de programmer l’audience le jeudi 12 avril, étant donné que le mercredi est réservé à la visite de la famille. Cette requête a été rejetée par le juge.

Au final, le représentant du parquet s’est engagé à demander au directeur de la prison d’avancer la visite familiale à 8h30 pour permettre à Bouachrine de se présenter au tribunal le mercredi 11 avril.