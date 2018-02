Vidéo. Affaire Bouachrine: une des plaignantes témoigne

Les langues commencent à se délier du côté des plaignantes dans l’affaire Bouachrine.

«Ce n’était pas un viol, mais une tentative de viol». Ainsi débute l’interview de Khouloud El Jabri, une des présumées victimes ayant porté plainte contre le directeur de publication d’Akhbar Al Yaoum Taoufik Bouachrine, publiée ce mardi par le site ChoufTV.

Dans ce court entretien, la plaignante, ancienne salariée du groupe de presse détenu par Bouachrine, raconte sa version des faits et les nombreuses fois où son ancien Boss a tenté de l’approcher, «au début en baladant sa main, puis il est devenu de plus en plus violent», raconte la journaliste.

Khouloud El Jabri raconte ensuite le chantage qu’aurait exercé sur elle Taoufik Bouachrine, en menaçant de suspendre l’émission qu’elle animait pour le compte de son groupe de presse. El Jabri explique avoir réussi à porter plainte grâce au soutien de ses parents.

Pour rappel, Taoufik Bouachrine, arrêté vendredi dernier dans les locaux de son journal, est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, dont celle de «traite d’être humain», «viols», «viols avec violence», ou encore «proxénétisme».