Affaire Bouachrine: l'avocat Mohamed Ziane démenti par la DSGN

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti, samedi, des déclarations attribuées à l'avocat Mohamed Ziane au sujet de la convocation, vendredi, de l’une des plaignantes, précisant qu’une seule plaignante a été convoquée jeudi et notifiée par pli judiciaire en vertu d’un procès-verbal légal.

Le site d’information "Al 3omk Al maghribi" a diffusé des déclarations attribuées à l’avocat Mohamed Ziane dans lesquelles il prétend que l’une des plaignantes a été convoquée vendredi et menacée par la diffusion des vidéos de sa vie personnelle en cas de non comparution devant la justice lors de la prochaine audience, prévue le 29 mars, indique la DGSN dans un communiqué.

Chargée d’enquêter sur cette affaire, en exécution des instructions du procureur général près la Cour d'appel de Casablanca, et de notifier les plaignantes pour se présenter devant la chambre criminelle chargée de cette affaire, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) se donne le droit de répondre à ces allégations mensongères, explique la même source.

Afin d’éclaircir l’opinion publique, et conformément au droit de réponse garanti par la loi, la DGSN dément que la BNPJ ait reçu une des plaignantes, précisant qu’une seule plaignante a été convoquée jeudi et notifiée par pli judiciaire en vertu d’un procès-verbal.

Tout en réfutant ces déclarations et allégations mensongères à ce sujet, la DGSN fait remarquer que le travail de ses services se base sur les principes de la légalité et la légitimité et reste engagée à préserver la confidentialité des enquêtes et leurs secrets conformément aux dispositions en relation.