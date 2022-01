Après la confirmation de la condamnation à mort du meurtrier d’Adnane Bouchouf à Tanger par la Cour d’appel en avril 2021, c’est au tour de la Cour de cassation de Rabat de valider la sentence.

Après le jugement rendu par la Cour d’appel de Tanger condamnant le meurtrier du petit Adnane Bouchouf à la peine de mort, la Cour de Cassation de Rabat a confirmé dans la soirée du mercredi 5 janvier 2022 ce même jugement pour l’inculpé. La défense de l’accusé avait fait un pourvoi en cassation contre le jugement de la peine capitale.

Le meurtrier de 24 ans a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation dont enlèvement, séquestration, attentat à la pudeur et meurtre avec préméditation.

Lire aussi. Tanger: le meurtrier du petit Adnane condamné à la peine de mort en appel

Trois autres personnes, ses anciens colocataires également poursuivis dans cette affaire, avaient écopé de 4 mois de prison ferme et d’une amende de 1.000 dirhams chacun, pour « dissimulation de crime commis » et « non dénonciation des faits ».

Au lendemain de la découverte du corps sans vie du petit Adnane, il y a eu plusieurs appels réclamant la réactivation de la peine de mort. Avec la médiatisation de l’affaire qui a secoué le pays à la fin de l’été 2020, certaines ONG de défense des droits des enfants ont, elles aussi, réclamé l’exécution des pédophiles, en particulier lorsque ces crimes sont doublés du meurtre de la victime mineure.

Toujours inscrite dans le code pénal, la peine de mort n’est plus appliquée au Maroc depuis l’exécution du commissaire Tabet, il y a 30 ans.