La drogue a été découverte sous les vêtements de cette passagère, dissimulée à plusieurs endroits au niveau de son corps, à son arrivée à bord d’un vol en provenance de l’aéroport de Conakry, précise-t-on de même source.

La mise en cause a été soumise a une enquête judiciaire par le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, sous le supervision du parquet compétent, en vue de déterminer la source et la destination de la drogue saisie en sa possession et d’élucider les ramifications régionales et internationales de cette activité criminel, conclut le communiqué.