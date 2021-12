A la suite de la fermeture de l’espace aérien marocain pour deux semaines, la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc a ajouté de nouveaux vols spéciaux à destination du Canada, de l’Espagne et de l’Italie pour rapatrier les personnes bloquées au Maroc.

Après l’annonce de la suspension des vols vers et en provenance du Maroc dès le lundi 29 novembre à 23h59, les compagnies aériennes s’organisent pour assurer des vols spéciaux et rapatrier les personnes bloquées au Maroc. De son côté, la RAM a aussi prévu des vols spéciaux. La compagnie nationale a annoncé hier son compte Twitter mettre en place des vols spéciaux à destination du Canada, de l’Espagne et de l’Italie le samedi 4 décembre.

Nous informons nos Clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination du Canada, l’Espagne et l’Italie sont programmés pour le 04 Décembre 2021.

Pour plus d'information, rendez-vous sur notre site :https://t.co/jn7dc49S0Q — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 30, 2021

Plus tôt dans la journée, la RAM avait déjà annoncé prévoir des vols spéciaux à destination de la France entre le 30 novembre et le 6 décembre.

Nous informons nos Clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la France seront programmés entre le 30 Novembre 2021 et le 06 Décembre 2021.

Pour plus d'info, rendez-vous sur notre site :https://t.co/jn7dc49S0Q — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 30, 2021

Par ailleurs, la compagnie aérienne belge Tui Fly a reçu l’autorisation d’opérer 18 vols de rapatriement à partir de ce mercredi 1er décembre et jusqu’au 5 décembre inclus. Ils relieront les villes de Marrakech, Agadir, Casablanca, Nador, Tanger, Al Hoceima, Oujda, Rabat et Tétouan aux aéroports belges de Bruxelles, Charleroi et Anvers. Les clients concernés devraient être informés des modalités par la compagnie.

La décision relative à la fermeture de l’espace aérien a été prise, rappelons-le, «en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la covid-19-Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens», comme l’avait annoncé le communiqué du Comité interministériel de suivi du covid.