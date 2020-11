Action Grand Froid: quand des lycéens viennent en aide à des familles défavorisées

Parce que l’hiver peut être rude, notamment pour les plus nécessiteux, plusieurs élèves du Lycée Lyautey lancent l’opération Action Grand Froid dans l’espoir de venir en aide à 125 familles de la vallée de Oussertek à l’Oukaimeden, en leur offrant nourriture et vêtements chauds. Un projet solidaire qui réchauffe les cœurs et les corps.

Chaque année, de nombreuses associations viennent en aide aux familles vivant dans des régions reculées afin de leur permettre de traverser l’hiver. Cette saison, alors que différents projets commencent à se mettre en place, une action en particulier a attiré notre attention : celle entreprise par des élèves du Lycée Lyautey, membres de l’association Interact Club Lyautey Casablanca et parrainés par le Rotary Club de Casablanca-Corniche.

Âgés de 14 à 18 ans, ils sont au total 25 membres motivés, prêts à mettre à profit leur temps libre pour améliorer le bien-être de leur pays. Après avoir organisé notamment un déjeuner avec des personnes âgées de l’hospice de Aïn Chock, offert du matériel médico-technique au centre hospitalier de Noor et apporté un accompagnement scolaire aux enfants de l’institution Tahar Sebti et de l’école Oum Kelthoum, les membres de l’Interact Club Lyautey Casablanca, menés par leur présidente Selma Laabi, lancent aujourd’hui l’action Grand Froid qui consiste en une distribution de denrées alimentaires et de vêtements dans la vallée d’Oussertek, localisée à 1 800 mètres d’altitude au sein de la commune d’Oukaimeden.

Une jeune génération engagée

Il s’agit là de la première action d’envergure pour le club, fondé au mois d’octobre 2019. « Au courant de l’année, deux membres de l’Interact Casablanca sont allés faire une randonnée dans la région du Haut-Atlas Marocain, plus précisément dans la vallée d’Oussertek. En échangeant avec leur guide, ils se sont rendu compte que les populations berbères qui y vivent ont un réel besoin, notamment pendant la période hivernale. Il était donc normal que notre choix se porte sur cette région pour notre première action Grand Froid », explique Selma Laabi, présidente de l’association.

Constituée de 5 villages (Agadir, Gliz, Imzough, Tidli et Tinrouar), cette vallée compte au total 125 familles dont de nombreux enfants et personnes âgées, pour qui les hivers sont rudes. Vivant en autarcie, leurs uniques échanges économiques s’effectuent chaque samedi matin lorsque les hommes descendent au souk d’Asni, situé à plus de 2 heures de marche. Un ravitaillement en médicaments, alimentation et vêtements mis en péril lorsque les températures chutent et que les conditions météorologiques se dégradent. Pour aider ces villageois à traverser cette période difficile, les élèves ont établi une liste de leurs différents besoins à savoir 700 kg de farine, 700 kg de haricots blancs, 700 kg de lentilles, 1 250 sachets de levure, 1 000 boîtes de thon en conserve, 300 litres d’huile, ainsi que des pulls, vestes, chaussettes, pantalons et chaussures, dans l’espoir de pouvoir fournir un lot de nourriture et des vêtements à chaque famille.

Pour atteindre leur objectif, ces jeunes ont besoin de l’implication de tous et proposent pour cela plusieurs façons de les aider. Il est ainsi possible de faire des donations en nature (nourriture et/ou vêtements) ou via virement bancaire. Une fois les différentes aides récoltées, tout sera envoyé par camion, sous la supervision de membres du Rotary Club Casablanca-Corniche et d’agents de sécurité afin de s’assurer que chaque famille bénéficie de la même quantité de ressources.

« Idéalement, nous aimerions clôturer la récolte d’ici fin novembre, début décembre. Mais si les objectifs ne sont pas atteints, nous sommes prêts à rallonger la période, l’important étant de pouvoir équiper les différentes familles avant que l’hiver ne soit trop installé », explique Selma Laabi.

Un très joli projet qui tord le cou aux idées reçues en nous montrant une jeune génération motivée, prête à venir en aide à son prochain. Bravo !

Pour plus d’informations concernant le lieu de dépôt des dons en nature et les virements bancaires, contacter Selma Laabi au 06 37 21 88 95, May Zaim au 06 11 33 55 06 ou Lilya El Bouanani au 06 64 50 10 03.