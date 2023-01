L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a signé, mercredi à Londres, un partenariat record avec EasyJet Group détenteur de EasyJet Airlines et du tour-opérateur EasyJet holidays.

L’accord conclu entre Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT et Johan Lundgren, Directeur Général d’EasyJet Group prévoit une véritable montée en puissance du géant européen au Maroc, indique l’ONMT dans un communiqué.

« Cet accord est historique pour la destination Maroc. La compagnie aérienne dispose d’une véritable expertise sur le marché européen, notre premier bassin émetteur de touristes. Ce qui nous conforte dans notre stratégie offensive sur nos marchés cibles », a souligné Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, cité dans le communiqué.

L’accord quinquennal couvre la période allant de la saison été 2023 à l’hiver 2027-2028. Au terme de ces 10 saisons, la compagnie EasyJet Airlines doublera son offre en sièges vers le Maroc, passant de près de 800.000 actuellement à 1,6 million de sièges début 2028. Sept marchés sont concernés, à savoir le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal, des marchés où la compagnie arienne dispose de bases aériennes.

Dans le cadre de cet accord, EasyJet Airlines et l’ONMT ont convenu de développer plusieurs connectivités aériennes sur les destinations que la compagnie dessert déjà, à savoir Marrakech, Agadir, Essaouira et Tanger et de programmer de nouvelles destinations comme Rabat, Fès et Ouarzazate.

Pour Johan Lundgren, PDG d’easyjet, « easyJet a doublé son activité vers le Maroc vu que sa popularité ne cesse de croître auprès de nos clients. Nous restons attachés à notre coopération continue avec l’Office National Marocain du Tourisme et sommes impatients de travailler ensemble aujourd’hui et dans les années à venir pour promouvoir la destination Maroc et tout ce qu’elle a à offrir ! ».

Au niveau de sa branche tour-operating, Easyjet Holidays s’est engagé a développé son portefeuille client sur la destination Maroc dès cet été. Cette coopération avec l’ONMT comprendra une large campagne de marketing et de communication portant sur les destinations touristiques marocaines pour booster les ventes.

M. Garry Wilson, PDG d’easyJet holidays, a déclaré: « Je suis extrêmement heureux que nous ayons signé notre engagement officiel à coopérer avec l’Office national du tourisme du Maroc pour les 5 prochaines années ».

A travers ce partenariat renforcé avec EasyJet Group, l’ONMT continue son offensive commerciale sur les marchés européens en positionnant le Maroc parmi les destinations les plus attractives.